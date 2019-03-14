Pi Günü nedir? Pi sayısı kaçtır?

Dünyada Pi Day olarak ülkemizde ise Pi Günü olarak kutlanan Pi Sayısı Günü vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki matematikteki pi sayısının önemi nedir, neden 14 Mart'ta kutlanır? İşte merak edilenler…



Pİ SAYISI KAÇTIR?



Yunanca bir kelime olan Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. Pi, "bir dairenin çevresinin, çapına bölünmesi" ile bulunur. Fabrice Bellard, 2010 yılında Chudnovsky algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000 basamağını bulmuştur. Arşimet, 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı. Mısırlılar 3,1605, Babilliler 3.1/8, Batlamyus 3,14166 olarak kullandı.





Pİ GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?



Ünlü matematik sabiti ''Pİ'' sayısını tanıtmak ve matematiği öğrencilere eğlenerek öğretmeyi hedefleyen "Dünya Pİ Günü'' her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.



Pi Günü'nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşmiştir. 12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.