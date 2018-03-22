TÜGVA’dan Spor Yöneticisi Akademisi!
Türkiye Gençlik Vakfının, endüstriyelleşen spor dünyasına,çağın yeniliklerine uygun, nitelikli spor yöneticisi yetiştirmek adına başlattığı bu akademiye, uzman akademisyen kadrosu spor yönetiminin içeriğini oluşturan derslerle katılımcılara katkı sağlayacak. Bunun yanında birbirinden ünlü spor adamlarının konuk olacağı akademide katılımcılar,interaktif bir sohbet ortamından da yaralanabilecekler. Başvuruların Tügva internet sitesinden yapılacağı ve 5 Nisan tarihinde son bulacağı bu akademiyi başarıyla tamamlayan katılımcılar ilgili spor kurum ve kuruluşlarında staj imkanlarından faydalanabilecekler.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:49
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Fiyasko! İşte transferlerin perde arkası
Toplam 3
Yorum
messi mertcan baskan iyi bir operasyonla ekici nin fb ye gitmesini engellemisti ki tam aradiklari elemandi. Bu arada mertcan da kötü eleman degil bakarsin
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Bekle beni Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
CELAL ADAM AYAKKABI GIYEMIYOR NE MACI NE OYNAMASI
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Fiyasko! İşte transferlerin perde arkası
Toplam 3
Yorum
tarafsız yorumuna baktım bide beğenisine. baya fark var yorumunu begenmeyenlerin sayısı baya fazla. demekki yorumun doğru noktaya parmak basmıs ..
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