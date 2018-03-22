TÜGVA’dan Spor Yöneticisi Akademisi!

Türkiye Gençlik Vakfının, endüstriyelleşen spor dünyasına,çağın yeniliklerine uygun, nitelikli spor yöneticisi yetiştirmek adına başlattığı bu akademiye, uzman akademisyen kadrosu spor yönetiminin içeriğini oluşturan derslerle katılımcılara katkı sağlayacak. Bunun yanında birbirinden ünlü spor adamlarının konuk olacağı akademide katılımcılar,interaktif bir sohbet ortamından da yaralanabilecekler. Başvuruların Tügva internet sitesinden yapılacağı ve 5 Nisan tarihinde son bulacağı bu akademiyi başarıyla tamamlayan katılımcılar ilgili spor kurum ve kuruluşlarında staj imkanlarından faydalanabilecekler.



