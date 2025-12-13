G.Birliği’nde görev dağılımı

Gençlerbirliği Kulübünün yeni divan kurulu ilk toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıya, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve Genel Sekreter Hakan Kaynar da katıldı. Gerçekleştirilen ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Mehmet Ali Işık, başkan vekilliğine Ergün Maraşlı, yazmanlığa ise Onur Aydoğan oy birliğiyle seçildi.
