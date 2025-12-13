CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği G.Birliği’nde görev dağılımı

G.Birliği’nde görev dağılımı

Gençlerbirliği Kulübünün yeni divan kurulu ilk toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıya, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve Genel Sekreter Hakan Kaynar da katıldı. Gerçekleştirilen ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Mehmet Ali Işık, başkan vekilliğine Ergün Maraşlı, yazmanlığa ise Onur Aydoğan oy birliğiyle seçildi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Birliği’nde görev dağılımı
Gençlerbirliği Kulübünün yeni divan kurulu ilk toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıya, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve Genel Sekreter Hakan Kaynar da katıldı. Gerçekleştirilen ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Mehmet Ali Işık, başkan vekilliğine Ergün Maraşlı, yazmanlığa ise Onur Aydoğan oy birliğiyle seçildi.
F.Bahçe'den Jadon Sancho harekatı!
G.Saray'dan Guendouzi bombası!
DİĞER
Fenerbahçe'de '10'un günleri! Avrupa'nın zirvesine yerleşti...
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
F.Bahçe'de 2 veda birden!
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! 01:04
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool'da Salah gelişmesi! 01:03
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! 01:03
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! 01:03
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 01:03
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... 01:03
Slot'tan Salah açıklaması! Slot'tan Salah açıklaması! 01:03
Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! 01:03
Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! 01:03
Livakovic'in yeni adresi belli oldu! Livakovic'in yeni adresi belli oldu! 01:03
Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Alperen Şengün'den akıl dolu basket! 01:03