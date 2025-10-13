Hedef Dolmabahçe’de puan

Milli ara sonrasında Beşiktaş’a konuk olacak olan Gençlerbirliği, bu zorlu maçtan puan çıkarmayı hedefliyor. Lige 5’te 0’la başlayan ancak sonrasında Eyüp’ü yenen, Kayseri ve Alanyaspor’la da berabere kalan Başkent ekibi, Dolmbahçe’den de puanla dönerek yenilmeme serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
