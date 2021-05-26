Gençlerbirliği küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracağını duyurdu!

Gençlerbirliği Kulübü'nden küme düşme ile ilgili açıklama geldi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/JLih9nex4W— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 26, 2021