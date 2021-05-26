Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracağını duyurdu!

küme düşmenin kaldırılması için 'ye başvuracağını duyurdu!

Son dakika spor haberi: 'den . Lig'e düşen 'nden açıklama geldi. temsilcisi, küme düşmenin kaldırılması için 'na başvuracaklarını duyurdu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:52
Gençlerbirliği küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracağını duyurdu!

'nden küme düşme ile ilgili açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için 'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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