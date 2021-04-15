Son dakika spor haberleri: Gençlerbirliği'nde 4 corona virüsü vakası!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği'nde takıma yapılan corona virüsü testlerinde 4 pozitif vakaya rastlandı. Kırmızı-siyahlılarda 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

D.G. Sivasspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

İlgili futbolcular, antrenör ve kulüp personeli için tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.