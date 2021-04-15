Haberler Gençlerbirliği Son dakika spor haberleri: Gençlerbirliği'nde 4 corona virüsü vakası!

Son dakika spor haberleri: 'nde 4 corona virüsü vakası!

ekiplerinden 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:10 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:36
Son dakika spor haberleri: Gençlerbirliği'nde 4 corona virüsü vakası!

'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'nde takıma yapılan corona virüsü testlerinde 4 pozitif vakaya rastlandı. Kırmızı-siyahlılarda 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
D.G. Sivasspor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 2 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

İlgili futbolcular, antrenör ve kulüp personeli için tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

SON DAKİKA