Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Süper Lig'de sezonu 12. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nde flaş bir ayrılık yaşandı. Başkent ekibi, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüplerde ayrılık haberleri üst üste gelmeye devam ediyor. Son olarak Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz.
Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 29, 2020
Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/UDcpXvW6Il
- 29.07.2020
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