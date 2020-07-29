Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüplerde ayrılık haberleri üst üste gelmeye devam ediyor. Son olarak Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz.