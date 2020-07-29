Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Resmen açıklandı

'nde dönemi sona erdi

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

'de sezonu 12. sırada tamamlayan 'nde flaş bir ayrılık yaşandı. Başkent ekibi, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüplerde ayrılık haberleri üst üste gelmeye devam ediyor. Son olarak Kulübü, ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz.

  1. 29.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA