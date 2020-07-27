Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, sezonun ikinci yarısında göreve getirilen teknik direktör Fuat Çapa ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Kasımpaşa'yı ikinci yarıda tehlikeli bölgeden uzaklaştıran tecrübeli teknik adam, lacivert-beyazlılarla çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alıp yalnızca 3 kez mağlup olmuştu.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yükselişe geçen ve ligde kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor. beIN Sports'un haberine göre lacivert-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren tecrübeli teknik adamla yola devam etmeme kararı aldı.
Çapa, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 1.93'lük puan ortalamasıyla kariyer rekorunu kırdı. Fuat Çağa'lı Kasımpaşa, bu dönemde en çok puan toplayan takımlardan biri oldu.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 20:27
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