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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Aslan’a bilendi

Kasımpaşa Aslan’a bilendi

Ligde son 5 maçta sadece 1 beraberlik alan , 'la yarın yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde son 5 maçta sadece 1 beraberlik alan , 'la yarın yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Paşa, yeni teknik direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu. Lacivert-beyazlılar, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
  1. 8.2.2020
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