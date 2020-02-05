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06 Şubat 2020, Perşembe
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, yönetiminde ilk kez çalıştı

Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde ilk kez çalıştı

ekiplerinden , yeni teknik direktörü yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takım, ligin 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek çalışmayla devam edecek.

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 06.02.2020 07:27
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