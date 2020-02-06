Fuat Çapa Kasımpaşa’da - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Fuat Çapa Kasımpaşa’da

’da

Fuat Çapa Kasımpaşa’da

'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren , eski hocası 'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak 1. Lig'de 'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2010-11 sezonunda lacivert- beyazlılarda 21 maçta görev almıştı.

Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren , eski hocası 'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak 1. Lig'de 'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2010-11 sezonunda lacivert- beyazlılarda 21 maçta görev almıştı.

  1. 6.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuat Çapa Kasımpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN