Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, eski hocası Fuat Çapa'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2010-11 sezonunda lacivert- beyazlılarda 21 maçta görev almıştı.
Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, eski hocası Fuat Çapa'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2010-11 sezonunda lacivert- beyazlılarda 21 maçta görev almıştı.
- 6.2.2020
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Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
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Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Fuat Çapa Kasımpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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