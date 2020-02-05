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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Paşa’da Çapa sesleri

Paşa’da Çapa sesleri

'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren , 'yla prensipte anlaştı. 51 yaşındaki teknik adamla imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren , 'yla prensipte anlaştı. 51 yaşındaki teknik adamla imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Son olarak 1. Lig'de 'i çalıştıran Çapa, 2010-11'de lacivert-beyazlılarda görev almıştı. Başarılı hoca, Paşa'yla 21 maçta 1.1 galibiyet oranı yakalamıştı.

  1. 5.2.2020
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