Paşa’da Çapa sesleri
Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, Fuat Çapa'yla prensipte anlaştı. 51 yaşındaki teknik adamla imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, Fuat Çapa'yla prensipte anlaştı. 51 yaşındaki teknik adamla imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Son olarak TFF 1. Lig'de Eskişehir'i çalıştıran Çapa, 2010-11'de lacivert-beyazlılarda görev almıştı. Başarılı hoca, Paşa'yla 21 maçta 1.1 galibiyet oranı yakalamıştı.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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