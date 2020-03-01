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01 Mart 2020, Pazar
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İkisi de ateş hattında

İkisi de ateş hattında

Düşme potasından uzaklaşmak isteyen ile 0-0 berabere kaldı. Taraftarlar maç boyu Kahraman Mehmetçikler’e destek verdi.

'de alt sıralardan kurtulmak isteyen İttifak Holding ile karşılaştı. 18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü. 39'da Skubic'in sağdan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner topuğuyla Mak'a çıkardı. Mak'ın şutu, savunmadan sekip kornere çıktı. 43'te Quaresma'nın şutu auta gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

RAMAZAN DEVLEŞTİ
67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci topu uzaklaştırdı. 75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü. 84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı: 0-0. Maç boyu taraftarlar 'de şehit düşen askerler için tezahüratlarda bulundu.

CENAZEYE GİTTİLER
Konya taraftar grubu Nalçacılar, Kasımpaşa maçı öncesi stadyuma geldi ancak maçı izlemedi. Tribüne pankart asan taraftarların, maç saatine denk gelen şehit cenazesine katıldığı öğrenildi

ŞEHİTLER UNUTULMAZ
Konya-Kasımpaşa maçı öncesinde İdlib'de şehit olan tüm askerlerimizin ismi stat hoparlöründen anons edildi. Anonsu yapan kişinin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tüm askerlerimizin isimleri ve fotoğrafları skorboardda gösterildi. Taraftarlar her isim sonrası "Burada" yanıtını verdi. Taraftarlar maç boyu Mehmetçiklere destek verdi.

BERABERLİK ZAMANI
Maç sonu iki takım teknik direktörü de birlik çağrısında bulundu. , "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Birlik, beraberlik zamanı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. ise, "Çok üzgünüz. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 1.3.2020
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