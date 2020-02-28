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28 Şubat 2020, Cuma
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Paşa'ya bilendi

Konyaspor Paşa'ya bilendi

, bu haftaki maçını değerlendirdi. Tecrübeli hoca, iyi oynayarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istediklerini ifade etti.

, bu haftaki maçını değerlendirdi. Tecrübeli hoca, iyi oynayarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istedikle rini ifade etti. Öte yandan Korkmaz, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili sabahında düzenlenen 'şivlililik' etkinliğinde çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıtarak çocukları sevindirdi.
  1. 28.2.2020
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