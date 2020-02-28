Konyaspor Paşa'ya bilendi
Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, bu haftaki Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Tecrübeli hoca, iyi futbol oynayarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istediklerini ifade etti.
- 28.2.2020
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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