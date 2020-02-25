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25 Şubat 2020, Salı
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'da moraller bozuk

Konya'da moraller bozuk

, sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başlarken, futbolcuların oldukça moralsiz gözükmesi ise dikkati çekti.

deplasmanında 2-0'lık galibiyeti koruyamayan ve 2-2 berabere kalan , sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan Anicic ve Miya'nın fizyoterapist eşliğinde çalıştığı yeşil-beyazlılarda, futbolcuların oldukça moralsiz gözükmesi ise dikkati çekti.
  1. 25.2.2020
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