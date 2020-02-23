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23 Şubat 2020, Pazar
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Müthiş dönüş

Müthiş dönüş

, 8’de ve 44’te Amir ile yaptı. Kravets ve 1 puanı kurtardı.

Son sıradaki Hes Kablo Kayseri, ateş hattının bir basamak üstünde yer alan İttifak Holding 'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan takım Konya'ydı. 8'de Shengelia'nın şutu kaleci Lung'dan döndü, tamamladı: 0-1. 44'te Konya korner kullandı. Lung'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu Amir Hadziahmetovic bitirdi: 0-2. 45+2'de Mesanovic vurdu, Serkan elinden kaçırdı Kravets attı: 1-2. 86'da Thuram kaleciyi geçti, şutunu Sapunaru çıkardı. Hemen ardından Mensah'ın pasında 'nin şutu ağlara gitti: 2-2. Maç bitti.

KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK

Kayseri Teknik Direktörü Robert Prosinecki, " geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2'ye getirdik" şeklinde konuştu. Konya hocası ise, "2. golü yemeden önce 3-1 olabilirdi. böyle şeyler oluyor" dedi.

  1. 23.2.2020
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