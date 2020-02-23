Müthiş dönüş
Konya, 8’de Ömer Ali ve 44’te Amir ile 2-0 yaptı. Kravets ve Henrique 1 puanı kurtardı.
Son sıradaki Hes Kablo Kayseri, ateş hattının bir basamak üstünde yer alan İttifak Holding Konya'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan takım Konya'ydı. 8'de Shengelia'nın şutu kaleci Lung'dan döndü, Ömer Ali tamamladı: 0-1. 44'te Konya korner kullandı. Lung'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu Amir Hadziahmetovic bitirdi: 0-2. 45+2'de Mesanovic vurdu, Serkan elinden kaçırdı Kravets attı: 1-2. 86'da Thuram kaleciyi geçti, şutunu Sapunaru çıkardı. Hemen ardından Mensah'ın pasında Henrique'nin şutu ağlara gitti: 2-2. Maç bitti.
KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK
Kayseri Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2'ye getirdik" şeklinde konuştu. Konya hocası Bülent Korkmaz ise, "2. golü yemeden önce 3-1 olabilirdi. Futbolda böyle şeyler oluyor" dedi.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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