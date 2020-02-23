Müthiş dönüş

Son sıradaki Hes Kablo Kayseri, ateş hattının bir basamak üstünde yer alan İttifak Holding Konya'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan takım Konya'ydı. 8'de Shengelia'nın şutu kaleci Lung'dan döndü, Ömer Ali tamamladı: 0-1. 44'te Konya korner kullandı. Lung'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu Amir Hadziahmetovic bitirdi: 0-2. 45+2'de Mesanovic vurdu, Serkan elinden kaçırdı Kravets attı: 1-2. 86'da Thuram kaleciyi geçti, şutunu Sapunaru çıkardı. Hemen ardından Mensah'ın pasında Henrique'nin şutu ağlara gitti: 2-2. Maç bitti.

KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK

Kayseri Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 2-2'ye getirdik" şeklinde konuştu. Konya hocası Bülent Korkmaz ise, "2. golü yemeden önce 3-1 olabilirdi. Futbolda böyle şeyler oluyor" dedi.