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25 Şubat 2020, Salı
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Henrique umut dağıttı

Henrique umut dağıttı

'lu Henrique, "İyi bir takımız. Ligin daha iyi takım olduk. Savaşmaya devam edeceğiz. Bir şekilde seri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Sahasında 'yla 2-2 berabere kalan , gelecekten umutlu. Maçta eşitlik golünü atan sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Henrique, "İyi bir takımız. Ligin daha iyi takım olduk. Savaşmaya devam edeceğiz. Bir şekilde seri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 25.2.2020
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