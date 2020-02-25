Prosinecki'den Göztepe yorumu: Göztepe maçını kazanıp... | Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Prosinecki'den yorumu: Göztepe maçını kazanıp...

Prosinecki'den Göztepe yorumu: Göztepe maçını kazanıp...

ekiplerinden 'da konuştu. Tecrübeli teknik adam, " maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Hes Kablo Teknik Direktörü , 'in 24. haftasında iç sahadaki maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Prosinecki, Göztepe mücadelesinin de zor geçeceğini ifade etti. Geldikleri günden beri iyi bir takım kurmak için çaba harcadıklarının altını çizen Prosinecki, "Kayserispor'un şu an çok puanı yok. Buna rağmen taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği bir gerçek var. Sahada savaşan ve iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynamayı daha çok beceren bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir karşılaşma. Artık seriye başlamak istiyoruz. Göztepe maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

ANTRENMAN

Hes Kablo Kayserispor, 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

  1. 25.02.2020
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