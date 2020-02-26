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26 Şubat 2020, Çarşamba
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'yle final maçı

Göztepe'yle final maçı

Kayserispor Robert Prosinecki, “Evimizdeki maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir maç. Artık seriye başlamak istiyoruz” dedi.

Ligde kötü günler geçiren Kayseri'dE gözler maçına çevrildi. Evinde Konya'yla berabere kalan sarı-kırmızılılar, yine sahasında oynayacağı Göztepe maçını kazanarak kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik Direktör Prosinecki, Göztepe maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir maç olacağını söyledi.

"DÜŞMEYECEĞİZ"

Geldikleri günden beri iyi bir takım kurmak için çaba harcadıklarını belirten Hırvat çalıştırıcı, "Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir maç. Artık seriye başlamak istiyoruz. Göztepe maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

  1. 26.2.2020
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