Kayserispor Göztepe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Kayserispor-Göztepe maçının hakemi belli oldu

Kayserispor maçında düdük çalacak

Kayserispor Göztepe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı olması beklenen ve A.Ş arasında oynanacak maçta hakem olacak.

ile A.Ş arasında oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden yönetecek.

Cemil Usta Sezonu 24.haftasında 02 Mart 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor Göztepe A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor Göztepe A.Ş maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi İlker Yasin Avcı. Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçının VAR Hakemi Özgür Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Burak Pakkan yapacak.

  1. 26.02.2020
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