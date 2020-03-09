Kayserispor'un stoperi Diego Angelo: Çok basit goller yedik - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Kayserispor Kayserispor'un stoperi Diego Angelo: Çok basit goller yedik

'un stoperi : Çok basit goller yedik

Kayserispor'un stoperi Diego Angelo: Çok basit goller yedik

Hes Kablo 'un savunma oyuncusu , kümede kalmak adına daha çok çalışacaklarını söyledi. karşısında mağlup olarak ligin son sırasından kurtulmayı başaramayan Hes kablo Kayserispor'da farklı yenilginin üzüntüsü hakim.

'un stoper futbolcusu , "Sadece 1 maç kaybettik. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bunlardan gerekli puanları toplamalıyız" dedi.

Diego Angelo, " maçında ilk 20 dakikada adeta sahada yoktuk. Çok basit goller yedik. Maçın ikinci yarısında toparlandık. Golü de bulduk. Bir gol daha bulabilsek farklı olurdu. Skoru çeviremedik. Kaybettik. Farklı kaybettik. Moralimiz bozuk ama sadece bir maç kaybettik. Lige havlu atmadık. Bu maçı unutup maçına konsantre olmalıyız. Önümüzde önemli maçlar var. Daha iyi çalışacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız" yorumunda bulundu.

  1. 09.03.2020
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