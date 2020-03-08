Robert Prosinecki: Takım savaşacak!
Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 5-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki basına açıklamalarda bulundu.
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, önlerinde daha 9 hafta olduğunu ve takımının son ana kadar savaşacağını söyledi.
Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa'yı galibiyetten ötürü tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Hak ettiği bir galibiyet aldı. 10 dakikada maçı bitirdi. Erken ve duran toptan gol yedik. 3-0'dan sonra gol bulduk ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyuna ortak olduk ama rakip 2 kontra atakla skoru 5-1'e getirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık. Göztepe maçında sergilediğimiz oyunu sergileyemedik. Malatya maçı belirleyici bir maç olacak. Önümüzdeki haftaya iyi hazırlanıp Malatya'dan galibiyetle ayrılmayı düşünmeye başlamalıyız. Daha 9 hafta daha var. Takım savaşacak" şeklinde konuştu.
- 08.03.2020
- Merih Demiral'a sürpriz! Kadın Milli Takımı forma hediye etti | İZLEYİN
- Erman Toroğlu: Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul yok
- ÖZET İZLE | Beşiktaş 0-2 Atletico Madrid | Vodafone Kupası
- Zeki Murat Göle: Bize yakışmayan bir sonuç
- Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faul var mı? Toroğlu açıkladı!
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Robert Prosinecki: Takım savaşacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.