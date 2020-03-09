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09 Mart 2020, Pazartesi
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'dan gol şov

Kasımpaşa'dan gol şov

Düşme hattındaki Paşa, sonuncu ’yi 5-1 yendi. Paşa’da Koita 1 gol, 1 asist, Haddadi 2 asistle yıldızlaştı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , konuk ettiği 'yi 5 golle devirdi. Maça hızlı başlayan Paşa, 6'da Haddadi'nin ortasını tamamlayan Koita'yla gol perdesini açtı. 11'de Aytaç'ın frikiğinde Lung'dan seken topu Sarlija tamamladı: 2-0. 31'de Ndongala, devre skorunu belirledi: 3-0.

KALECİDEN ASİST
Kayseri, 59'da Mensah'la farkı ikiye düşürdü. Ancak son 10 dakikada önce Aytaç sonra kaleci Ramazan'ın asist yaptığı Yusuf, sonucu ilan etti: 5-1. Kasımpaşa, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Düşme hattının hemen üstündeki 'yla puanları eşitledi.

10 DAKİKADA MAÇ BİTTİ
Teknik Direktörü Prosinecki, "Kötü bir mağlubiyet aldık. 10 dakikada maç bitti. Ligde 9 hafta daha var. Bu takım savaşacak" dedi.

SADECE 1 MAÇ KAZANDIK
K.Paşa hocası , "Maçtan önce söylediklerimi oyuncularım yerine getirdi. Sadece 1 maç kazandık. 'ye odaklanmalıyız" diye konuştu.

BAŞKAN GÖZBAŞI'NA KUTLAMA
Kulüpler Birliği, dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Kayserispor Başkanı da etiketlenerek, "'deki ilk ve tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın da kutlarız" denildi.

  1. 9.3.2020
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