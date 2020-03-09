Kasımpaşa'dan gol şov

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, konuk ettiği Kayseri'yi 5 golle devirdi. Maça hızlı başlayan Paşa, 6'da Haddadi'nin ortasını tamamlayan Koita'yla gol perdesini açtı. 11'de Aytaç'ın frikiğinde Lung'dan seken topu Sarlija tamamladı: 2-0. 31'de Ndongala, devre skorunu belirledi: 3-0.

KALECİDEN ASİST

Kayseri, 59'da Mensah'la farkı ikiye düşürdü. Ancak son 10 dakikada önce Aytaç sonra kaleci Ramazan'ın asist yaptığı Yusuf, sonucu ilan etti: 5-1. Kasımpaşa, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Düşme hattının hemen üstündeki Konya'yla puanları eşitledi.

10 DAKİKADA MAÇ BİTTİ

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, "Kötü bir mağlubiyet aldık. 10 dakikada maç bitti. Ligde 9 hafta daha var. Bu takım savaşacak" dedi.

SADECE 1 MAÇ KAZANDIK

K.Paşa hocası Fuat Çapa, "Maçtan önce söylediklerimi oyuncularım yerine getirdi. Sadece 1 maç kazandık. Göztepe'ye odaklanmalıyız" diye konuştu.

BAŞKAN GÖZBAŞI'NA KUTLAMA

Kulüpler Birliği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da etiketlenerek, "Süper Lig'deki ilk ve tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın da kadınlar gününü kutlarız" denildi.