Kasımpaşa'dan gol şov
Düşme hattındaki Paşa, sonuncu Kayseri’yi 5-1 yendi. Paşa’da Koita 1 gol, 1 asist, Haddadi 2 asistle yıldızlaştı.
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, konuk ettiği Kayseri'yi 5 golle devirdi. Maça hızlı başlayan Paşa, 6'da Haddadi'nin ortasını tamamlayan Koita'yla gol perdesini açtı. 11'de Aytaç'ın frikiğinde Lung'dan seken topu Sarlija tamamladı: 2-0. 31'de Ndongala, devre skorunu belirledi: 3-0.
KALECİDEN ASİST
Kayseri, 59'da Mensah'la farkı ikiye düşürdü. Ancak son 10 dakikada önce Aytaç sonra kaleci Ramazan'ın asist yaptığı Yusuf, sonucu ilan etti: 5-1. Kasımpaşa, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Düşme hattının hemen üstündeki Konya'yla puanları eşitledi.
10 DAKİKADA MAÇ BİTTİ
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, "Kötü bir mağlubiyet aldık. 10 dakikada maç bitti. Ligde 9 hafta daha var. Bu takım savaşacak" dedi.
SADECE 1 MAÇ KAZANDIK
K.Paşa hocası Fuat Çapa, "Maçtan önce söylediklerimi oyuncularım yerine getirdi. Sadece 1 maç kazandık. Göztepe'ye odaklanmalıyız" diye konuştu.
BAŞKAN GÖZBAŞI'NA KUTLAMA
Kulüpler Birliği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da etiketlenerek, "Süper Lig'deki ilk ve tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın da kadınlar gününü kutlarız" denildi.
- 9.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Kasımpaşa'dan gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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