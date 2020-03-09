Hazır olun

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Da ve , statü gereği maçında forma giyemeyecek. Çimşir; Hosseini ve Abdülkadir Ömür’ü düşünüyor.

Bordo-mavili ekip, ile 1-1 berabere kaldıktan sonra gözünü Çarşamba günü oynanacak maçına çevrildi. Son iki deplasmanından beraberlikle dönen bordo-mavililer, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen rakibini mutlak yenmek istiyor. Karadeniz Fırtınası bu karşılaşmada Manuel Da ve 'den statü gereği faydalanamayacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de kadrosunu mecburen değiştirecek. Manuel Da Costa'nın yerine Hosseini'yi düşünen 40 yaşındaki çalıştırıcı Guilherme'nin yokluğunda da Abdülkadir Ömür veya Abdulkadir Parmak'ı kullanmayı hedefliyor. Gaziantepspor mücadelesinde sahaya girdikten sonra oyunu hareketlendiren Abdülkadir Ömür'ün bir adım önde olduğu öğrenildi. Son maçta golünü atmasına rağmen etkili bir performans sergileyemeyen Ekuban'ın yedek kalma ihtimali bulunuyor.
  1. 9.3.2020
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