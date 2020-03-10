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10 Mart 2020, Salı
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Operasyon çekiyorlar

Operasyon çekiyorlar

Yerel basın ortak bir bildiriyle okurlarının karşısına çıktı. Metinde "'ların, 'ların sahne aldığı tiyatroda şimdi var. Son 3 haftada operasyon çekiyorlar." dedi.

Yerel basın ortak bir bildiriyle okurlarının karşısına çıktı. Metinde "'ların, 'ların sahne aldığı tiyatroda şimdi var. Son 3 haftada operasyon çekiyorlar. Amaç futbol üzerinden ülkemizde kaos ortamı oluşturmaktır. Biz tek vücuduz. 3 kez çaldığınız şampiyonluğumuzu bu kez çalamayacaksınız" ifadeleri yer aldı.
  1. 10.3.2020
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