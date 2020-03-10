Kural hatası var
Trabzonspor, Özkahya’nın G.Antep maçında verdiği 5 dakikalık uzatmayı oynatmadığını belirtti. ‘Sürenin azaltılması’ sebebiyle maçın tekrarını istedi.
Karadeniz ekibi, TFF'ye başvurarak Gaziantepspor maçının tekrarlanması gerektiğini belirtti. Gerekçe olarak da hakem Halis Özkahya'nın 5 dakikalık uzatma süresini oynatmadığını öne sürdü. Bordo-mavililerin itiraz dilekçesinde maçın Futbol Oyun Kurallarının 7. maddesine aykırı şekilde bitirildiğini belirtti. 5 dakikalık ilave sürenin sadece 2 dakika oynatıldığını ifade ettiler. Yapılan açıklamada "Kayıp zaman içinde, gol sonrası kutlamalar, VAR kontrolüne bağlı gecikmeler, sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri, disiplin cezalarında kaybalon süre dikkate alınmamıştır. Süre hakemin kanaatiyle değil, saatiyle ölçtüğü bir birimdir. Ölçümde bu denli hata, 'hakem hatası' değil, 'kural hatası' olarak değerlendirilmelidir" denildi.
FIRTINA NEDEN İTİRAZ ETTİ
DAKİKA 90 - Hakem 'en az' 5 dakika uzatma verdi.
DAKİKA 91.13 - Trabzonspor gol attı. VAR incelemesine gidildi. Gol iptal edildi. Bu sırada G.Antepli Sousa'nın sakatlığı sebebiyle oyun geç başladı.
DAKİKA 96.11 - Tam 4 dakika 58 saniye sonra maç yeniden başladı.
DAKİKA 96.39 - Gaziantepli Kayode yerde kalınca maç bir kez daha durdu. Faul kararının ardından A.Ömür sarı kart gördü.
DAKİKA 97.41 - Oyun tekrar başladı
DAKİKA 98.00 - Sadece 19 saniye oynandıktan sonra hakem maçı bitirdi.
ÇİMŞİR İLE YENİLMEDİ
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile Süper Lig'de henüz mağlubiyet görmedi. Genç hoca, ligin kırıcı bölümünde 7 karşılaşmada takımının başında sahaya çıktı. Fırtına bu maçların 5'ini kazanırken, 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
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Yorum
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