Ndiaye dünya gündeminde
Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki Gaziantepspor mücadelesinde saha içine bir not yollamıştı.
Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki Gaziantepspor mücadelesinde saha içine bir not yollamıştı. Taktik kağıdını okuyan Badou Ndiaye, rakipler görmesin diye bu notu ağzına atarak yutmuştu. Senegalli yıldızın bu görüntüleri dünyanın dört bir yanında haber oldu. Videosu paylaşıldı. Ndiaye'nin daha önce rakiplere notları kaptıran oyunculara örnek olabileceği belirtildi.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...
- 9.3.2020
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Yorum
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