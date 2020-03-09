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09 Mart 2020, Pazartesi
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Kadınlara teşekkür

Kadınlara teşekkür

hesaplarından 8 Günü ile ilgili paylaşımlar yaptı.

hesaplarından 8 Günü ile ilgili paylaşımlar yaptı. Bordomavililerin sitesinden paylaşılan videoda "Yediden yetmişe bizleri asla yalnız bırakmayan kadın taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler! Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" denildi.
  1. 9.3.2020
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