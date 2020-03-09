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09 Mart 2020, Pazartesi
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maçı Palabıyık’ın

Malatya maçı Palabıyık’ın

'un  ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. bu mücadeleye 'ı atadı.

'un ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. bu mücadeleye 'ı atadı. Palabıyık daha öcne 23 kez bordo-mavililerin maçlarında düdük çaldı. Fırtına 10 kez kazanırken, 7 maç berabere bitti. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 6 yenilgi aldı. Fırtına'ya 74 sayı, 4 kırmızı çıktı. Rakiplere 68 sayı, 4 kırmızı verildi.
  1. 9.3.2020
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