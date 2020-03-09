Çimşir’den uyarılar geldi
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı. Genç çalıştırıcı zorlu bir döneme girdiklerini belirterek "Herkese ihtiyacım var. Hepiniz kendinizi hazır tutun. Yeni Malatyaspor maçını kazanarak yeni bir seri başlatalım. Daha agresif olmalıyız" dedi.
İDMANLAR BAŞLADI
Bordo-mavililer, Gaziantepspor deplasmanından döner dönmez Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarının startını verdi. Futbolcular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Bugün de idman yapacaklar.
- 9.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Çimşir’den uyarılar geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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