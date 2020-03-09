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09 Mart 2020, Pazartesi
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Çimşir’den uyarılar geldi

Çimşir’den uyarılar geldi

, dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı.

, dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı. Genç çalıştırıcı zorlu bir döneme girdiklerini belirterek "Herkese ihtiyacım var. Hepiniz kendinizi hazır tutun. maçını kazanarak yeni bir seri başlatalım. Daha agresif olmalıyız" dedi.

İDMANLAR BAŞLADI
Bordo-mavililer, deplasmanından döner dönmez Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarının startını verdi. Futbolcular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Bugün de idman yapacaklar.

  1. 9.3.2020
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