Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp önceki gün Trabzonspor'un yaptığı açıklamalara dün sert bir cevap yazmış ve kulübü dava edeceğini söylemişti. Bordo- mavililer "Hodri meydan" dedi. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu resmi siteden şu açıklamayı yaptı: Bizce de Zekeriya Alp dava açarak doğruyu yapar. En azından yargılama sürecinde, hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ne anlam ifade ettiğini, bağımsız yargının ne anlama geldiğini yakından görme şansına sahip olurlar! Yargılama sonucunda bu tip kurumların nasıl yönetileceğini öğrenirler ve bugüne kadar yapmış oldukları uygulamalardan bir nebze olsun utanırlar"



OKUDUĞUNU ANLAMAMIŞ

"Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını MHK Başkanı Zekeriya Alp hiç anlamamış. Algılama kabileyetini yitirmiş. Biz 'Yangın var' diyoruz. O çıkıp 'Ateşi ben yakmadım' diyor. Kulübümüzün dile getirdiği konuların hiçbirine cevap veremeyen Zekeriya Alp'in sergilediği bu tavır futbolumuzun neden sürekli geriye doğru gittiğinin açık bir göstergesidir"



KÖR GÖZE PARMAK

"Maçın hakemi Halis Özkahya'nın ve VAR başındaki Özgüç Türkalp'in gözüne perde mi indi ki bizim Nwakaeme'nin nizami golü iptal edildi. Zekeriya Alp açıklamasında ne buna ne de verilmeyen 2 penaltımıza değiniyor. Deyim yerinde ise kör göze parmak sokuyor. Sayın Alp verilmeyen golümüz ve penaltılarımıza ne diyor? Trabzonspor Kulübü'nün hakkını, alın terini ve emeğini çalanları normal mi karşılıyor?"



TEK BİLDİKLERİ SATMAK!

"Trabzonspor olarak bizim Zekeriya Alp'e tavsiyemiz; yönetemediği, kontrol edemediği ve hükmedemediği kişilerin sorumluluğunu üzerine almamasıdır! Çünkü derinliğini bilmediğiniz bu insanlar günü gelir sizi de satarlar. Nihayetinde bunların hayatta becerebildikleri yegane iyi şey, satmaktır!"