8. şampiyonluk
Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi Trabzonspor'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor.
Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi Trabzonspor'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor. Taraftar da yönetimin hamlesini doğru buldu, "Artık tuzağa düşmeyiz. Yan yana, omuz omuza devam ederek şampiyon olacağız" dediler.
İLK VE SON AŞKIMDIN
Trabzonspor Kulübü 'Sekizinci şampiyonluk' etiketinin altına unutulmaz sanatçı Müslüm Gürses'in 'Adını sen koy' şarkısının sözlerini koydu. Bordo-mavili taraftarlar da bu tweeti yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
Yolumuz Trabzonspor @GurbetciGencler
Yayla çocuklarına sözümüz var @BMUsaklar
O sene bu sene @sorlloth
Hedefini belirle, şampiyonluğa koş ve asla
yorulma. Alın terin şanlı Trabzonspor'un efsane
sayfalarına yazılacak @huseyinzabun61
- 10.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
8. şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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