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10 Mart 2020, Salı
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8. şampiyonluk

8. şampiyonluk

Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi 'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor.

Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi 'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor. Taraftar da yönetimin hamlesini doğru buldu, "Artık tuzağa düşmeyiz. Yan yana, omuz omuza devam ederek şampiyon olacağız" dediler.

İLK VE SON AŞKIMDIN

Trabzonspor Kulübü 'Sekizinci şampiyonluk' etiketinin altına unutulmaz sanatçı 'in 'Adını sen koy' şarkısının sözlerini koydu. Bordo-mavili taraftarlar da bu tweeti yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Yolumuz Trabzonspor @GurbetciGencler
Yayla çocuklarına sözümüz var @BMUsaklar
O sene bu sene @sorlloth
Hedefini belirle, şampiyonluğa koş ve asla
yorulma. Alın terin şanlı Trabzonspor'un efsane
sayfalarına yazılacak @huseyinzabun61

  1. 10.3.2020
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