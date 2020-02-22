Kayserispor teknik direktörü: Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz

'in 23. haftasında karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan 'da önemli açıklamalarda bulundu.

'in 23. haftasında 'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo 'un teknik direktörü , ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçının zor olacağının farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Prosinecki, "Her hafta zorlu mücadeleler yapıyoruz. İttifak Holding Konyaspor ligde kalmaya oynuyor, o yüzden onların da direnci fazlaydı. 2-0 geriye düştük ancak beraberliği yakaladık. Futbolcularımı kutluyorum. Şimdi yine önemli olan maçına odaklanmak zorundayız. Bugün 2-0 dan 2-2'ye getirmemiz bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.

Bir basın mensubunun hakemle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Prosinecki, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini ve futbolcularının enerjilerini hakemle uğraşarak harcadıklarını ifade etti.

Prosinecki, daha iyiye giden ve savaşan bir Kayserispor'un sahada olduğunu aktardı.

"Ligde kalacağımıza inanıyoruz." diyen Prosinecki, önlerindeki maçlardan daha iyi sonuç alacaklarına da inandıklarını kaydetti.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 18:44
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