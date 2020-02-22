Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz
Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.
Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçının zor olacağının farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.
İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Prosinecki, "Her hafta zorlu mücadeleler yapıyoruz. İttifak Holding Konyaspor ligde kalmaya oynuyor, o yüzden onların da direnci fazlaydı. 2-0 geriye düştük ancak beraberliği yakaladık. Futbolcularımı kutluyorum. Şimdi yine önemli olan Göztepe maçına odaklanmak zorundayız. Bugün 2-0 dan 2-2'ye getirmemiz bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.
Bir basın mensubunun hakemle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Prosinecki, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini ve futbolcularının enerjilerini hakemle uğraşarak harcadıklarını ifade etti.
Prosinecki, daha iyiye giden ve savaşan bir Kayserispor'un sahada olduğunu aktardı.
"Ligde kalacağımıza inanıyoruz." diyen Prosinecki, önlerindeki maçlardan daha iyi sonuç alacaklarına da inandıklarını kaydetti.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 18:44
- Trabzonspor taraftarı stada geldi! İşte o anlar...
- Galatasaray U19 takımı Fenerbahçe'yi devirdi! Karşılaşmadan kareler...
- Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!
- Süper Lig ekiplerinden Bursaspor camiasına geçmiş olsun mesajı!
- Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.