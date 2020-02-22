Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kayserispor'da Emre Taşdemir, maç kadrosundan çıkarıldı. Gribal enfeksiyona yakalandığı için forma giyemeyen Emre'nin yerine Mario Situm eklendi.

Kayserispor, Konyaspor'a karşı şu 11'le çıktı;



"Silviu Lung - Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm - Dja Djedje, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique - Artem Kravets, Muris Mesanovic"