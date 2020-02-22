Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Kayserispor'da Emre Taşdemir şoku yaşandı. 24 yaşındaki genç oyuncu gribal enfeksiyona yakalanması gerekçesiyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u konuk eden Kayserispor'da Emre Taşdemir, maç kadrosundan çıkarıldı. Gribal enfeksiyona yakalandığı için forma giyemeyen Emre'nin yerine Mario Situm eklendi.
Kayserispor, Konyaspor'a karşı şu 11'le çıktı;
"Silviu Lung - Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm - Dja Djedje, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique - Artem Kravets, Muris Mesanovic"
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 14:28
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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