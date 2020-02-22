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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Kayserispor'da Emre Taşdemir şoku!

'da Taşdemir kadrodan çıkarıldı

Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı

'in 23. haftasında sahasında 'u ağırlayan 'da Taşdemir şoku yaşandı. 24 yaşındaki genç oyuncu gribal enfeksiyona yakalanması gerekçesiyle Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

'in 23. haftasında 'u konuk eden 'da Taşdemir, maç kadrosundan çıkarıldı. Gribal enfeksiyona yakalandığı için forma giyemeyen Emre'nin yerine eklendi.

Kayserispor, Konyaspor'a karşı şu 11'le çıktı;

"Silviu Lung - Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm - Dja Djedje, Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique - Artem Kravets, Muris Mesanovic"

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 14:28
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