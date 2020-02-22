Kayserispor 2-2 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ve Konyaspor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, her iki ekibin de attığı gollerle 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...
Kayserispor ve Konyaspor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Konyasporlu Ömer Ali Şahiner ile geldi. Yeşil beyazlılar bu golle skoru 1-0'a taşıdı.
Konyaspor, 2. golünü Amir Hadziahmetovic ile buldu. 44. dakikada Kayserispor ağlarını sarsan oyuncu, takımının 2 farklı üstünlüğünü getirdi.
Kayserispor, 45. dakikada Artem Kravets ile skoru 2-1'e getirirken, karşılaşmanın son golü 87. dakikada Pedro Henrique'den geldi ve bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla beraber Konysaspor puanını 21'e çıkartırken, maç fazlasıyla 15. sıraya yerleşti. Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer aldı.
Kayserispor, gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 16:36
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Kayserispor 2-2 Konyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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