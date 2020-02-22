Kayserispor 2-2 Konyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Konyaspor sonunu getiremedi! Kayseri'de...

2-2 | MAÇ SONUCU

Kayserispor 2-2 Konyaspor | MAÇ SONUCU

'in 23. haftasında ve , Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, her iki ekibin de attığı gollerle 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

ve , Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Konyasporlu Ömer Ali Şahiner ile geldi. Yeşil beyazlılar bu golle skoru 1-0'a taşıdı.

Konyaspor, 2. golünü Amir Hadziahmetovic ile buldu. 44. dakikada Kayserispor ağlarını sarsan oyuncu, takımının 2 farklı üstünlüğünü getirdi.

Kayserispor, 45. dakikada Artem Kravets ile skoru 2-1'e getirirken, karşılaşmanın son golü 87. dakikada Pedro Henrique'den geldi ve bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla beraber Konysaspor puanını 21'e çıkartırken, maç fazlasıyla 15. sıraya yerleşti. Kayserispor ise 16 puanla son sırada yer aldı.


Kayserispor, gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 16:36
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