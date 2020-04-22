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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Moshoeu’yi andı

Gençlerbirliği Moshoeu’yi andı

, eski futbolcusu 'nin 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

G.Birliği, eski futbolcusu 'nin 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere büyücü manşetleri attıran Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz." denildi. Moshoeu, 1993-1955 yılları arasında başkent ekibinin formasını giymişti.
  1. 22.4.2020
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