Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? | Gençlerbirliği Yeni Malatya canlı izle | Gençlerbirliği Yeni Malatya muhtemel 11'ler - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

, 'te 13. haftanın açılış maçında 'u konuk ediyor. 'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Peki Gençlerbirliği Yeni Malatya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

'in en çok gol atan takımı olan , son üç maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise sahasında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi 'nde Ahmet Oğuz'un diz sakatlığı devam ediyor. Konuk ekipte ise sakat veya cezalı bir isim bulunmuyor.

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Acquah, Robin, Gökhan, Guilherme, Bifouma, Jahovic.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde henüz mağlup edemediği (2M) üç takımdan biri Yeni Malatyaspor ( ve FK ile birlikte).

takımlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 1B), bu karşılaşmaların üçünde gol yemedi.

göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında yedi puan toplayan Gençlerbirliği (2G 1B), sezonun ilk dokuz haftasındaki performansını geride bıraktı (6 puan).

Süper Lig'de altı maçtır yenilmeyen ve üç maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor (3G 3B), iki alanda da tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'de iki haftadır rakiplerine puan vermeyen Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (45) ardından en fazla net gol pozisyonuna giren ikinci takım Yeni Malatyaspor (36).

Yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun görev yaptığı üç haftalık süreçte Süper Lig'de en fazla orta yapan (91) ve bu ortalarda en çok isabet bulan (25) takım Gençlerbirliği.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son üç gol Bogdan Stancu'dan geldi. Son iki haftada da rakip fileleri havalandıran Rumen oyuncu, Nisan 2016'dan bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki en golcü iki oyuncusu olan Adis Jahovic (9) ve Guilherme (4), son iki haftada çektikleri dokuz şutta fileleri havalandıramadı. Bu ikilinin daha önce rakip kaleye gönderdiği her dört şuttan biri gol olmuştu (13/52).

teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nu sadece bir kez yenebildi (3B 2M) ancak bu galibiyet, iki teknik adamın son karşılaşmasında geldi (Alanyaspor 2-1 BB Erzurumspor).

  1. 29.11.2019
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