Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
Gençlerbirliği, Süper Lig'te 13. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Peki Gençlerbirliği Yeni Malatya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Yeni Malatyaspor, son üç maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise sahasında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz'un diz sakatlığı devam ediyor. Konuk ekipte ise sakat veya cezalı bir isim bulunmuyor.
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Acquah, Robin, Gökhan, Guilherme, Bifouma, Jahovic.
GENÇLERBİRLİĞİ YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde henüz mağlup edemediği (2M) üç takımdan biri Yeni Malatyaspor (Alanyaspor ve Gaziantep FK ile birlikte).
Ankara takımlarına konuk olduğu dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 1B), bu karşılaşmaların üçünde gol yemedi.
Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra çıktığı üç Süper Lig maçında yedi puan toplayan Gençlerbirliği (2G 1B), sezonun ilk dokuz haftasındaki performansını geride bıraktı (6 puan).
Süper Lig'de altı maçtır yenilmeyen ve üç maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor (3G 3B), iki alanda da tarihinin en uzun serisini yaşıyor.
Süper Lig'de iki haftadır rakiplerine puan vermeyen Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin (45) ardından en fazla net gol pozisyonuna giren ikinci takım Yeni Malatyaspor (36).
Yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun görev yaptığı üç haftalık süreçte Süper Lig'de en fazla orta yapan (91) ve bu ortalarda en çok isabet bulan (25) takım Gençlerbirliği.
Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son üç gol Bogdan Stancu'dan geldi. Son iki haftada da rakip fileleri havalandıran Rumen oyuncu, Nisan 2016'dan bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'deki en golcü iki oyuncusu olan Adis Jahovic (9) ve Guilherme (4), son iki haftada çektikleri dokuz şutta fileleri havalandıramadı. Bu ikilinin daha önce rakip kaleye gönderdiği her dört şuttan biri gol olmuştu (13/52).
Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nu sadece bir kez yenebildi (3B 2M) ancak bu galibiyet, iki teknik adamın son karşılaşmasında geldi (Alanyaspor 2-1 BB Erzurumspor).
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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