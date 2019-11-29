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29 Kasım 2019, Cuma
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Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!

Gençlerbirliği, Süper Lig'te 13. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele seyir zevki olarak oldukça yüksek geçti. Tam 6 golün çıktığı maçta kazanan olmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

29 Kasım 2019 Cuma 22:42
Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!
Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!

Süper Lig'in 13. haftası Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünen Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

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Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!
Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!

Mücadelenin 44. dakikasında Bifouma ile öne geçen Malatya, soyunma odasına 1-0 önde giderken, ikinci yarı muhteşem bir düelloya sahne oldu. 52'de Sio ile eşitliği yakalayan Gençlerbirliği, 76'da Stancu'nun penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!
Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!

Karşılaşmanın son dakikaları ise adeta nefes kesti. 85 ve 88'de Robin Yalçın'la art arda golleri bulan Doğu ekibi, bir anda 3-2 öne geçti.

Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!
Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!

Skoru belirleyen gol ise 90 1'de Rahmetullah Berişbek'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, mücadele 3-3 sona erdi.

Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!
Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!

Üst üste 4. beraberliği alan Yeni Malatyaspor, puanını 20'ye yükseltti ve 6. sırada kaldı. Hamza Hamzaoğlu ile ayağa kalkan Gençlerbirliği ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.

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