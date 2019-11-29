Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!

Gençlerbirliği, Süper Lig'te 13. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele seyir zevki olarak oldukça yüksek geçti. Tam 6 golün çıktığı maçta kazanan olmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.