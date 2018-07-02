Gençlerbirliği, Yasin Pehlivan'ı transfer etti – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , etti

    Gençlerbirliği, Yasin Pehlivan'ı transfer etti

    1. Lig ekiplerinden , Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovakya Birinci Futbol Ligi'nin şampiyonu Spartak Trnava ile kontratı biten Yasin, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Daha önce Rapid Wien, Salzburg, , ve Erciyesspor'da oynayan 29 yaşındaki Yasin, Avusturya formasını da 17 defa giydi.

    Yasin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tesisleri'nde yapılan antrenmana katıldı. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Yasin, daha sonra takımdan ayrı koştu.

    Yarın Kızılcahamam'a gidecek başkent ekibi, bir günlük aranın ardından çalışmalarını sürdürecek.

    1. 3.7.2018 00:09
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