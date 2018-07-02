Gençlerbirliği, Yasin Pehlivan'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovakya Birinci Futbol Ligi'nin şampiyonu Spartak Trnava ile kontratı biten Yasin, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Rapid Wien, Salzburg, Gaziantepspor, Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'da oynayan 29 yaşındaki Yasin, Avusturya Milli Takımı formasını da 17 defa giydi.
Yasin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana katıldı. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Yasin, daha sonra takımdan ayrı koştu.
Yarın Kızılcahamam'a gidecek başkent ekibi, bir günlük aranın ardından çalışmalarını sürdürecek.
- 3.7.2018 00:09
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Gençlerbirliği, Yasin Pehlivan'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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