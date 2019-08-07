Gaziantep Gazişehir ve El Wakrah arasında maç yarıda kaldı! - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Gaziantep Gazişehir ve El Wakrah arasında maç yarıda kaldı!

Gaziantep Gazişehir ve El Wakrah arasında maç yarıda kaldı!

ekibi ile takımı El-Wakrah arasında oynanan hazırlık maçı, ilk yarıda yaşanan tartışma sonucu konuk takımın ikinci devrede sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

ekiplerinden ile takımı El-Wakrah arasında yapılan hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı.

Sezon hazırlıkları kapsamında 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, 'nda aynı tesiste kamp yapan El-Wakrah ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikalarında Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu.

Tartışmaların yaşandığı esnada Katar ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.

Saha içerisinde devam eden tartışma orta hakem tarafından ilk yarının sonlandırılması ile bir nebze dindi.

İkinci yarıda Gaziantep temsilcisinin sahada yer almasına karşın rakip takım sahaya çıkmayınca hakem maçı bitirdi.

Yaşanan olay sonrası Gazişehir Gaziantep resmi web sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada

"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzün, bugün hazırlık maçında karşılaştığı Al Wakrah maçı yarıda kalmıştır."

"Al-Wakrah takımının bulduğu golün ardından 4 numaralı futbolcularının yedek kulübemize ve teknik heyetimize yaptığı çirkin hareketin ardından sahada tartışma yaşanmıştır. Yaşanan olayların ardından rakip takım teknik heyeti karşılaşmaya devam etmeyeceklerini bildirerek, sahaya çıkmama kararı aldı. Karşılaşmanın hakemleri oyun alanı içerisinde gerekli raporları tuttuktan sonra karşılaşma iptal edilmiştir." denildi.

  1. 07.08.2019
  2. Güncelleme: 07.08.2019 18:45
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