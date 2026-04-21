Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Rumen teknik adam Mirel Radoi ile prensipte anlaştığını açıkladı!

Gaziantep Futbol Kulübü, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör belli oldu.

Geçtiğimiz hafta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep ekibi, 45 yaşındaki Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Rumen hoca, sözleşme imzalamak için kente davet edildi.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.