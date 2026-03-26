Millilerden yoksun çalıştı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.
Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Gaziantep FK, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.