Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK defans oyuncusu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı

Gaziantep FK defans oyuncusu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna dahil etti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 00:43
Gaziantep FK defans oyuncusu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu 28 yaşındaki Bosna Hersekli Nihad Mujakic'in FK Partizan kulübünden transfer edildiği belirtildi.

Gaziantep FK'nin, başarılı savunma oyuncusu Mujakic'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, oyuncu ve FK Partizan Kulübü ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Nihad Mujakic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nihad Mujakic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

