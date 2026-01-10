CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK G.Antep 2 yıldızı kadroya katıyor

G.Antep 2 yıldızı kadroya katıyor

Gaziantep FK ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, Arnavutluk liginde Dinamo City takımı forması giyen 21 yaşındaki genç ön libero Karamba Gassama'ya kancayı taktı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
G.Antep 2 yıldızı kadroya katıyor
Gaziantep FK ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, Arnavutluk liginde Dinamo City takımı forması giyen 21 yaşındaki genç ön libero Karamba Gassama'ya kancayı taktı. Gaziantep FK'nın Gassama ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan, teknik direktör Burak Yılmaz'ın çok istediği Eyüpspor'da kadro dışı kalan Denis Draguş yeniden Gaziantep forması giyecek. İki kulübün Draguş için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
