G.Antep 2 yıldızı kadroya katıyor

Gaziantep FK ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, Arnavutluk liginde Dinamo City takımı forması giyen 21 yaşındaki genç ön libero Karamba Gassama'ya kancayı taktı. Gaziantep FK'nın Gassama ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan, teknik direktör Burak Yılmaz'ın çok istediği Eyüpspor'da kadro dışı kalan Denis Draguş yeniden Gaziantep forması giyecek. İki kulübün Draguş için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.