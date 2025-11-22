CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK G.Antep çıkış arıyor

G.Antep çıkış arıyor

Gaziantep FK, bugün deplasmanda kozlarını paylaşacağı Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
G.Antep çıkış arıyor

Gaziantep FK, bugün deplasmanda kozlarını paylaşacağı Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Gaziantep'te kart cezalısı olan Melih Kabasakal, sakatlığı bulunan Mbakata ile Ali Mevran Ablak, bugün Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

