G.Antep çıkış arıyor

Gaziantep FK, bugün deplasmanda kozlarını paylaşacağı Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Gaziantep'te kart cezalısı olan Melih Kabasakal, sakatlığı bulunan Mbakata ile Ali Mevran Ablak, bugün Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.