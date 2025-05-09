Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan istifa sinyali!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0'lık mağlubiyet ile sonuçlanan Corendon Alanyaspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnan, maçın son dakikalarında "istifa" çağrısında bulunan taraftarlara mesaj verdi. İşte o ifadeler...

"BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİM"

"Kırgın değilim. Kırgın olmamayı öğrendim. Çok zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskliydi belki. Birçok kiş, dostum bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişti. Ben kabul ettim. Müthiş bir iş başardık. Neredeyse bütün transferleri yaptım. Ben buldum. Ben izledim. En düşük maaş bütçeli olarak neredeyse ligde kalmayı garantiledik. Seyircimizin tepki göstermesi, futbolda doğal. Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor. O yüzden başkanımızla görüşeceğim. Artık görevimi tamamladığımı düşünüyorum."