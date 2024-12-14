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Haberler Gaziantep FK Selçuk İnan: İstemediğimiz bir sonuçla yenildiğimiz için üzgünüm

Selçuk İnan: İstemediğimiz bir sonuçla yenildiğimiz için üzgünüm

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, istemedikleri bir sonuçla yenildikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 22:57
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Selçuk İnan: İstemediğimiz bir sonuçla yenildiğimiz için üzgünüm

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kazanma isteğini yerine getiremediklerini söyledi.

Maça çok iyi başlayamadıklarını anlatan İnan, "Belki oyundan çok hazırlanma olarak eksikliğimiz vardı, konsantre eksikliğimiz vardı. Bunu deplasmanda sık sık yaşıyoruz. Buna rağmen maçın ilk bölümünden sonra maça dengeyi getirdik." dedi.

İnan, kötü oynadıkları dönemde bile geçişlerde birkaç pozisyon yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Final paslarını doğru kullansaydık öne de geçebilirdik. İkinci yarı maçın daha ortada geçeceğini düşünürken, frikikten gol yedik. Sonra pozisyonlarımız, direkten dönen topumuz oldu. Beraberlik için hamlelerimizi de yaptık. Ama nihayetinde yediğimiz üçüncü golden sonra maçtan koptuk. İstemediğimiz şekilde 3-0 bitti, o yüzden üzgünüm."

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