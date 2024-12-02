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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'dan penaltı itirazı! Hakem 'Devam' dedi

Gaziantep FK'dan penaltı itirazı! Hakem 'Devam' dedi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK'nin karşılaştığı 14. hafta maçının ilk yarısında konuk ekip oyuncularından hakeme penaltı itirazı geldi ancak oyun devam etti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 22:24
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Gaziantep FK'dan penaltı itirazı! Hakem 'Devam' dedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası konuk ekip Gaziantep FK penaltı bekledi.

5. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında konuk ekipten Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel kayarak müdahale etti. Gaziantep FK'lı futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiği şeklinde itirazda bulunup penaltı bekledi.

Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve maç kaldığı yerden devam etti.

İşte o pozisyon...

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