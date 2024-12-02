Gaziantep FK'dan penaltı itirazı! Hakem 'Devam' dedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası konuk ekip Gaziantep FK penaltı bekledi.
5. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında konuk ekipten Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel kayarak müdahale etti. Gaziantep FK'lı futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiği şeklinde itirazda bulunup penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve maç kaldığı yerden devam etti.
İşte o pozisyon...