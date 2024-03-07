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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz açıkladı: 3-4 hoca ile görüşüyoruz

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da, Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 14:31
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz açıkladı: 3-4 hoca ile görüşüyoruz

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kısa süre içerisinde bize katkı sağlayacak, takıma kısa sürede adapte olacak hocayı inşallah takımın başına getireceğiz. Bu sezon alt sıralardan kurtularak yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Gaziantep'in yeri alt sıralar değil daha yukarılarda yer almak için çalışacağız. Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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