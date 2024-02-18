Gaziantep FK - Samsunspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, M'Bakata, Monteiro, Ömürcan, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Satka, Van Drongelen, Osman, Taylan, Holse, Tait, Muja, Mouandilmadji.
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.