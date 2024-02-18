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Gaziantep FK - Samsunspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:00
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Gaziantep FK - Samsunspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, M'Bakata, Monteiro, Ömürcan, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Satka, Van Drongelen, Osman, Taylan, Holse, Tait, Muja, Mouandilmadji.

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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